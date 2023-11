Dia de Finados: veja o que funciona em Fortaleza no feriado

Para as demais informações sobre lojas e horários de cinema, basta acessar o site do shopping .

As plataformas de venda online RioMar Online de ambos os shoppings também estarão com funcionamento normal neste feriado.

No feriado de finados, os shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza estarão com funcionamento de suas lojas e quiosques em horário normal, das 10 às 22 horas. Os órgãos públicos que funcionam nas dependências dos shoppings estarão fechados.

O shopping Deo Paseo, no bairro Aldeota, também estará com seu funcionamento normal durante o feriado, apenas com os serviços como a Caixa Econômica, Sefin e Seuma estarão fechados.

O shopping Del Paseo fica localizado na Avenida Santos Dumont, 3131, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Shopping Parangaba

O shopping Parangaba também estará com suas lojas, quiosques e praça de alimentação em funcionamento normal no feriado de finados. Já o cinema (UCI) funcionará de acordo com os horários de sessão, que podem ser acessados pelo site do cinema.

Funcionamento Shopping Parangaba:

Lojas e Quiosques: das 10 às 22 horas;

Praça de Alimentação: das 10 às 22 horas;

Selfit Academia: das 8 às 14 horas;

Caixa Econômica Federal: fechada

Liv Saúde: fechada

Clínica Seu Doutor: das 7 às 20 horas

Cagece: fechada

Áreas de lazer

Game station: das 12 às 22 horas

Studio Games: das 10 às 22 horas

Parque Circo: das 10 às 22 horas

Clubinho do Mar: das 10 às 22 horas

Shoppings da Rede Ancar - North Shopping e Via Sul Shopping

Os shoppings que compõem a Rede Ancar — North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping — estarão com seu funcionamento normal no feriado de finados nesta quinta-feira.

No North Shopping Fortaleza, todas as lojas, quiosques e a praça de alimentação estarão funcionando normalmente, das 10 às 22 horas, neste feriado. O Via Sul Shopping também estará com funcionamento normal das 10 às 22 horas. A academia Selfit funciona das 8 às 18 horas e a Caixa Econômica Federal estará fechada.

No North Shopping Jóquei, a lotérica estará fechada. A Vacinart funcionará das 10 às 20 horas, a Santamed funcionará das 7 às 21 horas, Gerardo Bastos funcionará das 10 às 22 horas. Para aqueles que procuram lazer, o Kart funcionará das 14 às 22 horas e o Vila Trampolim das 10 às 22 horas.

No North Shopping Maracanaú, as lojas, quiosques e a praça de alimentação funcionarão das 9 às 21 horas. Os serviços públicos que funcionam no shopping estarão fechados.

As salas de cinema dos shoppings funcionam normalmente, seguindo suas programações.

Iguatemi Bosque

O shopping Iguatemi Bosque também estará com o funcionamento normal neste feriado. As lojas, quiosques e a praça de alimentação funcionam normalmente no feriado. Já os serviços públicos que possuem ponto no shopping estarão fechados.

Veja:

Lojas e quiosques - das 10 às 22 horas

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer - das 10 às 22 horas

Restaurantes - Das 11h30min às 22 horas

Cinema - das 13 às 22 horas

Supermercados - Das 7 às 22 horas

Laboratório Emílio Ribas - Das 7 às 22 horas

Cactus Sports Park – Das 6 às 22 horas

Cobasi – Das 9 às 21 horas

CLDO - Das 9 às 20 horas

Lotérica – Fechado

Correios – Fechado

Polícia Federal – Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão – Fechado

Giga Mall

O Shopping Giga Mall, localizado na Rua. José Hipólito, 264, no bairro Messejana, em Fortaleza, estará com o funcionamento normal no feriado de 2 de novembro, das 10 às 20 horas.

Terrazo Shopping

As lojas, os quiosques e as operações de alimentação e lazer do Terrazo Shopping funcionarão normalmente, das 10 às 22 horas no feriado de Finados. Já o Supermercado Guará estará aberto ao público das 7 às 22 horas e a academia Greenlife das 08 às 16 horas.

Veja como ficará o funcionamento:



Lojas e Quiosques: Das 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: Das 10 às 22 horas

Supermercado Guará: Das 7 às 22 horas

Academia Greenlife: Das 8 às 16 horas



Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza abrirá normalmente das 9 às 19 horas. Todos os quase cinco mil pontos comerciais, além dos serviços, estarão abertos.

Farmácias e Drogarias

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará, em razão de ser considerada uma atividade essencial, e de acordo com o Decreto 27.048/49, que regulamenta a Lei 605/49, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados.

O Sincofarma diz ainda que as farmácias e drogarias devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e seguindo a escala e programação de cada estabelecimento.

Funerárias

O Sindicato das Funerárias do Ceará disse que o funcionamento de cada funerária toma a decisão sobre seu funcionamento, mas que nos últimos anos, grande parte dos setores das empresas funerárias funcionam e trabalham concentrados em seus escritórios e nos cemitérios de Fortaleza e Região Metropolitana

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) informou que as lojas estarão fechadas, mas que as equipes trabalharão em regime de plantão para atender as demandas de manutenção e outras necessidades.

Enel Ceará

A Enel Ceará estará com operação especial para atender a demanda da população no feriado de finados. A operação engloba desde a área técnica até o atendimento ao cliente. Diversos profissionais — entre operadores de profissionais, dentre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros — estarão trabalhando para assegurar o fornecimento de energia elétrica no Ceará.

A operação especial também envolve a área de atendimento ao cliente, que estará com a central de Relacionamento funcionando 24 horas por dia, ofertando todos os serviços da Enel. A ligação para o número 0800 285 0196 é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Estado.

A Enel informou ainda que o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

As lojas de atendimento estarão fechadas neste feriado, voltando com sua operação normal na sexta-feira, 3.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados informou que os estabelecimentos comerciais funcionarão normalmente no feriado de finados.

Metrofor

As linhas do VLT Parangaba-Mucuripe do Metrofor terão funcionamento especial no feriado de finados. Os Metrôs e VLTs circulam em horários diferentes do normal e com encerramento mais cedo.

Os VLTs do Cariri e de Sobral não funcionarão neste feriado. Os horários de funcionamento do VLT podem ser consultados no site do Metrofor.

Mercado Central de Fortaleza

O Mercado Central de Fortaleza funcionará das 8 às 14 horas neste feriado de finados.