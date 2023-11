PM intensificará policiamento em cemitérios durante Dia de Finados

A Operação Finados será deflagrada na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado, com diferentes grupamentos da Polícia Militar

O policiamento nos cemitérios e no entorno deles será intensificado, em todo o Estado, durante o feriado do Dia de Finados. A Polícia Militar do Ceará informou que a medida visa prevenir crimes contra o patrimônio e evitar a presença de criminosos. Conforme a Corporação, a 'Operação Finados' contará com militares de diferentes grupamentos, para dar tranquilidade a população durante os deslocamentos para visitação.

Segundo a PM, o policiamento nos principais corredores de acesso aos cemitérios será reforçado pelo Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO).