Fiações de telecomunicação caem entre duas ruas de Fortaleza

Fiações de telecomunicação caíram no cruzamento das ruas Eusébio de Sousa e Joaquim Magalhães em Fortaleza. A situação causou transtornos na passagem de motoristas e pedestres que trafegavam entre as vias. De acordo com moradores da região, a queda do aparelho aconteceu na tarde desta quinta-feira, 25.

Moradores também relatam que "quem chega de moto, de caminhão ou de ônibus, não dá para acessar". Eles também descrevem que, por volta das 17 horas, um caminhão teria passado e derrubado os fios.

Em nota, a Enel Distribuições disse que uma equipe esteve no local para checar o problema e que os cabos fazem parte da fiação de telecomunicação, e pontuou ainda que a fiação da Enel não foi afetada.