Trecho da av. Francisco Sá fica sem energia nesta quarta-feira, 25

Parte da avenida Francisco Sá, em Fortaleza, ficou sem energia durante a manhã e a tarde desta quarta-feira, 25, após a troca de um poste.

Moradores e trabalhadores informaram que a falta de energia se deu desde o cruzamento entre a rua Engenheiro João Nogueira com a Franscisco Sá até um pouco depois da praça do bairro Carlito Pamplona, no cruzamento com a avenida Pasteur.