Clínica odontológica é assaltada nesta quarta-feira, 25, em Fortaleza

Em imagens das câmeras de segurança do local é possível ver que os homens entram no estabelecimento e logo em seguida, anunciam o assalto e pegam os pertences das pessoas que estavam na clínica.

No início da tarde desta quarta-feira, 25, dois homens armados invadiram uma clínica odontológica no bairro Parquelândia, em Fortaleza .

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Ceará e que as investigações acerca do caso estão em andamento.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia do 10º Distrito Policial: (85) 3101-4916