Túnel da avenida Wenefrido Melo, no Mondubim, será interditado para manutenção; veja desvios

O túnel da avenida Wenefrido Melo, localizado no bairro Mondubim, em Fortaleza, será interditado temporariamente pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) na noite desta quinta-feira, 26, para manutenção do equipamento.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as bombas de drenagem do local passarão por manutenção, realizada pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), até as 4 horas da sexta-feira, 27.