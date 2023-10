Inspetor da PC-CE é demitido após ser flagrado em veículo com placa clonada

Um inspetor da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) foi demitido após ter sido flagrado em veículo de placa clonada . A decisão foi publicada nessa terça-feira, 24, no Diário Oficial do Estado.

No carro, os agentes encontraram munições calibre 12, balança de precisão, distintivo da Polícia, aparelho intermitente, certificado de registro e licenciamento de veículo falsificado. O policial civil também estava na posse de um iPhone 6 e R$ 1.950.



Segundo a portaria, a defesa de Carlos Alberto alegou que o acusado é inocente e rechaça as acusações contra o inspetor.

Porém, a Controladoria Geral de Disciplina de Órgão de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) apontou que "todas as teses levantadas pela defesa do policial foram devidamente analisadas [...] No entanto, entendeu-se por rejeitá-las por inaplicáveis no presente caso".

A portaria também considerou as transgressões disciplinares como de 3º grau e que o servidor "não observou a missão que lhe fora confiada, prejudicando a sociedade, além da imagem da instituição/Polícia Civil e dos colegas de profissão".