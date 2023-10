Vídeo flagra furto de bicicleta em condomínio em Fortaleza

Ao O POVO , a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que o caso será investigado pelo 5º Distrito Policial.

Enquanto tentava escapar, pediu ajuda para abrir o portão a um veículo que estava saindo, aproveitando a oportunidade para sumir com a bicicleta roubada. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no mesmo dia.

Um homem invadiu um condomínio no bairro Parangaba , em Fortaleza , na última quinta-feira, 12 de outubro. Ele aproveitou a saída de um entregador de água, por volta das 13 horas, para entrar e, após cerca de 30 minutos circulando no local, furtou uma bicicleta de uma dos moradores. Veja o vídeo abaixo.

As câmeras de segurança do condomínio capturaram a ação do criminoso, revelando detalhes. No entanto, o invasor é desconhecido pelos moradores. No condomínio, não há porteiro durante o dia.

A vítima relatou que tinha a bicicleta há mais de cinco anos e que suas características são únicas, de estilo retro, com cor verde-água, rodas creme e detalhes brancos, notável pelo pino da roda em formato de dados.

Relato da vitima

"O entregador chegou e entrou, e ele foi seguindo atrás. Não ter entrado no primeiro portão já é um indício de que ele não conhecia como funcionava o condomínio, para abrir o primeiro portão precisa apertar um botão. Note que dois moradores passam, e logo ele empurra para tentar entrar, porque ele não sabe", relatou a vítima.

"Depois ele fica esperando alguém para abrir o portão, e logo aparece o entregador e ele tenta dar uma de gentil, segurando a bicicleta para o trabalhador, provavelmente o morador abriu o portão para o entregador, e ele aproveitou. Ele entrou, segurou a bicicleta e a deixou entre o portão, caso se fechasse, ele não conseguiria abrir", encerrou, afirmando que não acredita que haja associação entre o entregador e o suspeito.