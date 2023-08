"Samurai" usa espada japonesa e evita furto de bicicletas em BH; veja vídeo

O vídeo circula nas redes sociais e mostra o “samurai” correndo e afugentando os suspeitos com uma espada do tipo katana. Alisson D'jean é o morador do condomínio e, segundo ele, em entrevista ao Estado de Minas, os assaltos ocorriam sempre durante a madrugada.

Um homem impediu que dois suspeitos furtassem bicicletas de um prédio no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu no dia 13 de agosto e foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio.

No vídeo da última invasão divulgado por Alisson, é possível ver os suspeitos entrando no condomínio por um buraco no portão da garagem. Logo em seguida, os homens são vistos empurrando as bicicletas. No entanto, eles são surpreendidos por Alisson, que sai do elevador e corre em direção aos suspeitos que, assustados, deixam as bicicletas para trás.

Veja vídeo: