Dupla é presa em flagrante por furto de fios em Fortaleza

Homens foram apreendidos com uma faca e já tinham antecedentes criminais

Dois homens foram presos em flagrante, na noite desse sábado, 23, por furto de fios no bairro Farias Brito, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), a dupla foi flagrada pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) no momento em que praticava o crime.