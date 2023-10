Operação cumpre cinco mandados de prisão em bairros de Fortaleza

Investigações da Polícia Civil sobre crimes de homicídio resultaram no cumprimento de cinco mandados de prisão temporária em três bairros de Fortaleza. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. A operação conteceu nesta terça-feira, 10.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, os alvos dos mandados são Juliana da Costa Barbosa, de 24 anos, Francisco Wellington de Sousa Oliveira, de 30 anos, presos no bairro Granja Lisboa. Alem de Alexandre Machado Martins, de 22 anos, conhecido como Xandy, com antecedentes por roubo e ameaça, preso no Alto da Balança.

Ainda foram presos na região, Francisco Bruno Rodrigues Dias, de 18 anos, que estava com pedras de crack e Lindayne Rodrigues Batista, de 23 anos, capturada com um aparelho celular com queixa de roubo do dia 29 de setembro deste ano.