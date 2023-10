Cearense integrante de grupo especializado em "Novo Cangaço" é preso em São Paulo

Uma ação conjunta das polícias do Ceará e de São Paulo culminou na captura do criminoso, que tinha mandados em aberto das cidades de Boa Viagem e Pedra Branca

Um homem, de 28 anos, integrante de um grupo especializado em ações do "Novo Cangaço" foi preso preventivamente, durante uma operação conjunta realizada, na manhã desta sexta-feira, 13, no bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo. O preso tinha mandados em aberto por associação criminosa e homicídio qualificado, expedidos pelas Comarcas de Pedra Branca e Boa Viagem, no Ceará, mas também responde a crimes em outros estados brasileiros.

O "Novo Cangaço" é uma modalidade de assalto, em que a cidade é sitiada e instituições financeiras são atacadas. O termo surgiu pela semelhança com as ações promovidas por Lampião e seu bando, no sertão do Nordeste.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), ele tem vínculo familiar com um dos organizadores do furto ao Banco Central. O homem já havia sido preso por um roubo em uma lotérica na cidade de Independência, no Ceará; e por outros assaltos contra carros-fortes e bancos, no estado de Minas Gerais.