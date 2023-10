Eclipse solar: cearenses formam filas para pegar óculos especiais e assistir fenômeno; veja imagens

No evento, a maior parte do Sol é coberta pela Lua, mas o satélite natural não consegue bloquear completamente a luz do astro, deixando uma borda brilhante ao redor. A aparência pode lembrar um “ anel de fogo ”.

O eclipse solar anular começou e os cearenses se reuniram em grupos para acompanhar o fenômeno que acontece na tarde deste sábado, 14 de outubro. A expectativa é de que toda a sobreposição do Sol pela Lua dure cerca de 2 horas. O POVO acompanhou os principais locais de observação e conta, com imagens, como está.

Na Universidade Estadual do Ceará, os organizadores não esperavam tantas pessoas. Ao todo, foram distribuídos 300 óculos para a observação, mas a orientação, agora, é de que as pessoas revezem o uso das lentes para que todos possam conferir o acontecimento.

O último eclipse anular aconteceu em 2021, mas não foi visível em território brasileiro. Após outubro de 2023, a população só conseguirá avistá-lo novamente no País em fevereiro de 2028, segundo informações do Observatório Nacional (ON).

Outro local no qual as pessoas também estão se reunindo para observar o eclipse em Fortaleza é a Praia de Iracema. O ponto turístico e onde o sol sempre é o principal atrativo também promete ser bom para a observação.

O empreendedorismo também é observado no dia do eclipse. O representante de vendas Marcio Santos viu a oportunidade de faturar com o evento. Ele está vendendo as lentes para a observação por R$20, cada. O preço das lentes, ao longo da semana, era de R$ 3. "Consegui comprar hoje na distribuidora e vim vender". Em 15 minutos já vendeu 15 unidades", contou.

"Fomos ao Dragão do Mar para tentar o óculos mas esgotou em 1 hora. Passamos em quatro lojas de material de construção e até a número 12 não tinha mais", contou Vivyane. Eles compraram a lente no local.

Já Israel Soares, 25, auxiliar administrativo, veio com a família. Ele também teve a preocupação de ter uma das lentes que protegem os olhos para observar o fenômeno. "Compramos em um depósito de construção perto de casa, no Conjunto Ceará". Eles fizeram um suporte com papelão de caixa de sapato.

Ariadne Sampaio é ex-aluna de Ciências Sociais da Uece disse que conseguiu o filtro perto de casa por R$ 5, mas que conhece pessoas que compraram por até R$ 30.

Eclipse solar: cuidados para observar o fenômeno

“A quantidade de luz que chega do Sol até aqui é muito alta, muito mais alta do que a nossa estrutura ocular consegue suportar. Então tentar observar o eclipse sem uma proteção, sem algo que filtre esse excesso de luz solar, é extremamente perigoso”, começa o professor de astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, Romário Fernandes.

O profissional também é editor do canal Astronomicamente e descreve os potenciais danos à retina ao O POVO. “Dependendo do grau de exposição (da luz solar), é algo que pode vir a ter consequências mais pra frente. (...) A gente pode sintetizar dizendo que o risco é a cegueira”, diz.

Com a chegada do eclipse, Fernandes apresenta métodos ao observador interessado. O primeiro, da projeção, inclui produzir uma “caixinha”, fazer um pequeno orifício em um lado do objeto “e deixar que os raios luminosos se projetem do outro lado”, completa.

População observa eclipse solar anular na Universidade Estadual do Ceará Crédito: Karyne Lane

Olhar diretamente para o Sol, ao invés de sua projeção na caixa adaptada, ainda é possível, desde que o indivíduo se equipe com a proteção adequada. Entre os sistemas mais indicados está o vidro de solda número 14.

Eclipse solar: proteção extra para o observador

Os filtros solares normalmente possuem estrutura de papelão, com uma lente que aparenta ser de papel celofane. Nas “pernas do óculos”, costuma-se encontrar a indicação da certificação, comprovando sua autenticidade.

“O ideal seria olhar (para o eclipse) 20, 30 segundos, aí descansar a vista e depois de um minuto ou dois olhar de novo. Porque mesmo eles (os óculos) não vão proteger 100%”, destaca Romário.

Eclipse solar: o que não vale usar

O professor de astronomia ainda alerta para o uso de óculos de sol, vidro escuro ou até mesmo a observação do Sol refletido em uma bacia de água. Nenhum deles são métodos recomendados ou seguros para a população em geral.

“Todos esses métodos podem ser extremamente prejudiciais, porque eles reduzem o brilho, a luz visível que chega aos nossos olhos. (...) Mas nenhum deles bloqueia o infravermelho, o ultravioleta”, completa.

Com informações de Ana Rute Ramires e Karyne Lane