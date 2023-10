Capitão-tenente do navio 'mais bonito do mundo' morre em Fortaleza

O capitão-tenente do navio Amerigo Vespucci, Daniele Marino, morreu em um acidente de trânsito na Capital neste sábado, 7. O navio, também chamado de “o mais bonito do mundo”, havia chegado em Fortaleza nesta quarta-feira, 4. A informação foi divulgada pela Embaixada da Itália no Brasil.

“A Embaixada da Itália e a rede consular italiana no Brasil compartilham as dolorosas condolências da família e da tripulação do navio Amerigo Vespucci pelo falecimento do Capitão-Tenente Daniele Marino”, diz trecho da nota.