Mais de três mil pessoas colaram grau em retorno presencial das colações da UFC

Aproximadamente 3.415 estudantes e ex-estudantes participaram do retorno presencial das colações de grau da Universidade Federal do Ceará (UFC), que há mais de três anos não aconteciam. Conforme a entidade, dentre os participantes estiveram cerca de 3.292 alunos formados, que viveram a cerimônia de forma simbólica. Evento ocorreu entre a quarta, 4, e a sexta-feira, 6, na Concha Acústica da Reitoria da UFC, no campus do Benfica, em Fortaleza.

As colações de grau estavam ocorrendo de maneira remota desde o início da pandemia, em razão da crise sanitária. Nesta semana, contudo, celebrações voltaram a acontecer no formato tradicional e permitiram que egressos que se formaram em todo o período pandêmico também participassem do momento.

No primeiro dia de evento, na quarta-feira, 4, um total de 1.193 mil pessoas colaram grau. Desses, 55 eram concludentes e 1138 eram alunos que se já se formaram de forma administrativa, mas remota.