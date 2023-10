Navio mais bonito do mundo em Fortaleza; como e quando visitar?

Fortaleza se prepara para receber o navio italiano Amerigo Vespucci. Embarcação, considerada a mais bonita do mundo, chega nesta quarta-feira, 4, ao Píer 106 do Porto de Mucuripe, na Capital cearense.

No Brasil, além de Fortaleza a nau também vai aportar no Rio de Janeiro, no dia 20 próximo. Escalas fazem parte de uma turnê mundial do navio, "que foi iniciada no dia 1º de julho de 2023". No geral, embarcação deve passar "por 5 continentes, 3 oceanos, 28 países e 31 portos".

Navio é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar

O Amerigo Vespucci foi criado em 1930, sendo a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar. Desde 1931 o navio realiza atividades de formação de alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italiano.