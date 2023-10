Como é uma visita ao navio "mais bonito do mundo" que chega a Fortaleza

A visita ao navio Amerigo Vespucc é gratuita e liberada para pessoas de todas as idades. O local guarda relíquias históricas de grandes viagens do navio.

O veleiro italiano Amerigo Vespucci chegou aos mares de Fortaleza e permanecerá durante quatro dias na Capital. Conhecido como o navio “mais bonito do mundo”, a embarcação de quase 100 anos abrirá suas portas para visitas gratuitas neste sábado, 7 de outubro, das 10h30min até as 17 horas. Atracado no Porto do Mucuripe, o veleiro encanta por unir a tradição das antigas embarcações com o que é mais moderno no mundo naval.

Durante o sábado, os interessados podem se dirigir à entrada do Porto do Mucuripe, localizado na av. Vicente de Castro, no bairro Cais do Porto, e se identificar. Lá, os visitantes serão alocados em grupos de cerca de 30 pessoas, que serão encaminhados até o pier em que o navio está atracado. O passeio é liberado para pessoas de qualquer idade.

Se misturando com a bela paisagem da costa de Fortaleza, o Amerigo Vespucci encanta com sua aparência que se assemelha aos navios de guerra utilizados no final do século XIX. O passeio pelo interior da embarcação, criada em 1930, contempla as partes superiores do navio, como os convés, proa e popa (parte frontal e traseira) e a cabine de comando do navio, onde o público poderá ver itens como mapas atuais e históricos, bem como o grande leme feito de madeira.