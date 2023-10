Mulher é presa com 5 kg de cocaína colados ao corpo no Aeroporto de Fortaleza

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira, 6, por tráfico de drogas. Com ela, foram encontrados 5 quilos de cocaína escondidos em tabletes colados em seu corpo.

Ela estava em um voo que vinha de Cuiabá, no Mato Grosso, com escala em São Paulo e destino final em Fortaleza, e foi flagrada por cães farejadores da Polícia Federal. A captura aconteceu em meio a operações de rotina no Aeroporto Internacional de Fortaleza e as investigações estão em curso.