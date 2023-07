Criança é baleada e morta em confronto entre policiais e bandidos no Rio de Janeiro

Uma criança de 10 anos foi baleada e morreu na manhã desta quarta-feira, 14, no município de Maricá, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do G1, o caso aconteceu em um patrulhamento da Polícia Militar na região. Durante a ação, um confronto entre os agentes e bandidos foi iniciado e a criança foi atingida por um dos disparos.

Leia Mais Programa de Alfabetização do MEC recebe adesão de 100% dos municípios cearenses

Cerol em linha de pipa é proibido no Ceará; saiba como se proteger

Homem que tentou matar esposa no Dia da Mulher é condenado a 16 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O garoto, identificado como João Vitor, estava do lado de fora de um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no bairro Inoã, quando foi baleado e morreu no local. A criança estava com uniforme e a caminho da escola.

Ainda durante o início dessa manhã, viaturas da Polícia Militar e a população estavam reunidos próximo ao condomínio e o corpo da criança não tinha sido retirado do local. Os moradores da região fizeram protestos pedindo por mais segurança.

Uma viatura também foi atingida pelos disparos dos bandidos, que fugiram do local.