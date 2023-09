Curiosidades, o que fazer e o que funciona: veja o que as pessoas buscam sobre Fortaleza

Relatório apresentado pela Google apresenta as tendências de buscas dos fortalezenses. Veja os assuntos mais buscados sobre Fortaleza no Google

O Google divulgou nesta quarta-feira, 20, o que os fortalezenses mais pesquisaram online desde janeiro de 2004, quando a empresa passou a registrar as buscas. O que fazer em Fortaleza é a questão que lidera a categoria "perguntas mais pesquisadas". Já o motivo do nome da Capital está à frente da categoria "os porquês mais buscados". Veja lista mais abaixo.

O relatório do Google Trends traz dados até setembro de 2023 sobre a cultura, a gastronomia, o turismo e a história de Fortaleza e Ceará. Diversas pessoas pesquisaram, por exemplo, "por que Fortaleza é a terra da luz?" O título de Terra da Luz pode se referir tanto ao Estado quanto à Capital, pois a província cearense foi a primeira do País a abolir a escravidão, no século XIX.

