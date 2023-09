Homem é baleado em via pública no Centro de Fortaleza

Pelas imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao local do crime, é possível ver que um homem chega de moto, efetua os disparos e depois sai.

Um homem foi baleado na manhã desta terça-feira, 19, na avenida Heráclito Graça, no bairro Centro, em Fortaleza .



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal.

“Na ocasião, um homem foi baleado em uma via pública e socorrido para uma unidade de saúde. O 34º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), realiza diligências na região”.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

34º Distrito Policial: (85) 3101-4927