Fortaleza terá mais um superprédio de 136 metros de altura; veja foto

O novo empreendimento, chamado de Flora, terá 50 apartamentos residenciais de alto padrão , sendo 44 de 206 m², e outros seis, que estarão a partir do 30º andar, com 303 m².

Fortaleza vai ganhar em breve mais um superprédio , desta vez, no bairro do Cocó. O projeto da C. Rolim Engenharia e a Mota Machado prevê a construção de um empreendimento de 136 metros de altura , com entrega prevista para 2028. O valor geral de vendas (VGV) estimado no projeto é de R$ 130 milhões.

Pio explicou que convidou a Mota Machado para ser responsável pela construção porque a C. Rolim Engenharia está passando por uma migração para ser "muito mais uma empreendedora do que uma construtora", e que esse projeto já estava todo encaminhado.

"Eu não tinha só um projeto, eu tinha um terreno regularizado, a aprovação do projeto, a outorga paga e todos os processos regulamentares já resolvidos e, principalmente, o RI (Registro de Incorporação para Imóveis e Obras) na mão", disse.

Assis complementou explicando que todo o projeto e habilitação do terreno foi desenvolvido pela C. Rolim e que o bastão foi passado para a Mota Machado apenas para a execução e comercialização. Sendo assim, as duas empresas trabalharão em áreas diferentes.

Entenda o que terá no novo superprédio

O Flora terá 50 apartamentos residenciais, sendo 44 de 206 m², e outros seis, que estarão a partir do 30º andar, com 303 m². Além disso, o empreendimento também contará com estúdios para criação de escritórios ou pontos de atendimento que poderão ser negociados com moradores.