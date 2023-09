Corpo de Bombeiros apaga incêndio no bairro Meireles, em Fortaleza

Conforme o órgão, seis viaturas foram encaminhadas ao local, dentre elas, um veículo especializado no combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar

Crédito: Reprodução/WhatsApp do O POVO

O incêndio ocorreu no 13° andar do Condomínio Mirante da Volta. A causa da combustão ainda não foi divulgada.

Conforme o órgão, seis viaturas foram encaminhadas ao local, dentre elas, um veículo especializado no combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar.

Na tarde desta terça-feira, 19, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado para conter um incêndio em um apartamento no bairro Meireles, em Fortaleza.

De início, conforme o Corpo de Bombeiros, a prioridade é evacuar as pessoas do local e combater as chamas.

Conforme o órgão, a situação está parcialmente sob controle e o incêndio foi contido por volta das 17h30min.

Siga o canal "O POVO | Últimas Notícias" no WhatsApp: