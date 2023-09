Mais de uma vida por dia: bombeiros já salvaram 366 pessoas de afogamento no CE em 2023

Para prevenir afogamentos, as equipes orientam os banhistas que, além de buscarem informações sobre as áreas próprias para banho, fiquem próximos aos postos de guarda-vidas sinalizados nas praias. O CBMCE alerta, ainda, que pessoas sem treinamento em salvamento aquático não devem entrar na água para salvar uma vítima.

"Sobretudo, acreditamos que o conjunto de ações preventivas de combate aos afogamentos impactaram nesta redução. Em outras palavras, se aumentou o número de prevenções realizadas diariamente no litoral cearense por equipes de Guarda-vidas do CBMCE", comentou a corporação.

Na praia, o CBMCE alerta que os cuidados devem ser redobrados com as crianças. Os pais ou responsáveis não podem perdê-los de vista. As correntes de retorno são as principais causadoras de afogamentos no mar. Elas aparecem em locais rasos, são águas mais escuras, com pouca ou nenhuma onda.

É preciso ficar atento aos riscos ligados às crianças brincando no mar sem a supervisão de um adulto. "Em resumo, as crianças ficam expostas a todos os perigos já mencionados, porém potencializados pela baixa estatura e pela pouca maturidade para lidar com os movimentos imprevistos das águas", afirma o CBMCE.

"Todas as orientações válidas para os adultos se aplicam a elas, com um acréscimo importante: a supervisão de um responsável deve ser permanente e a uma distância máxima de um braço", acrescenta.