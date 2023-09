Coronel do Corpo de Bombeiros é baleado em Fortaleza

Um coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi baleado na manhã desta quinta-feira, 14. O tiro atingiu as costas da vítima. O caso foi registrado na Rua das Oiticicas, no bairro Passaré, em Fortaleza.



De acordo com fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima teve a arma de fogo, uma pistola, roubada na ação. O caso foi registrado por volta das 6 horas.

O coronel foi socorrido e encaminhado a um hospital particular. Conforme a fonte, não há risco de morte.