Incêndio de grande extensão atinge área verde no Edson Queiroz, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros foi acionado no fim dessa tarde para combater as chamas, que registram alta extensão e vários focos

Um incêndio atingiu área de vegetação no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. As chamas tiveram início no fim da tarde desta quarta-feira, 16.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 17h15min para combater o fogo, que foi controlado por volta das 21h30min.

De acordo com a corporação, o incêndio teve dois focos e as chamas tiveram grande extensão durante ocorrência. Ainda segundo os Bombeiros, as chamas não atingiram estruturas no local. Não há registro de pessoas feridas.