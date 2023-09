Custódio se reúne com parlamentares e apresenta projetos da nova gestão

Projetos do Distrito de Inovação em Saúde e Corredor Cultural, encontro com parlamentares no MAUC Crédito: Viktor Braga

O novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, se reuniu com parlamentares cearenses nesta segunda-feira, 18, para apresentar os projetos vigentes da instituição. A principal ideia é criar um distrito para atendimento e pesquisa em saúde no campus do Porangabussu. Na bancada, estavam os deputados federais cearenses: Ana Paula (PT), Antônio José Albuquerque (Progressistas), Eduardo Bismarck (PDT), Gastão Vieira (PT), Mauro Filho (PDT), José Leônidas (PDT), José Airton (PT), Domingos Neto (PSD), Fernanda Pessoa (União), além do secretário da Proteção Animal do Estado, Célio Studart. Apenas representantes do Partido Liberal (PL) não compareceram.

O objetivo é conseguir novos equipamentos e requalificar alguns já existentes para tornar a região mais atrativa para o comércio na área da saúde, gerando, em especial, emprego, renda e maior qualidade aos serviços prestados.

Um dos principais pontos citados pela gestão é a mudança de local no atendimento do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), para um novo espaço. Hoje, tanto a parte acadêmica dos estudantes, quanto o atendimento à população, é realizado centralmente no HUWC, o que tem gerado sobrecarga.

Atualmente, no Campus do Porangabussu, também estão as faculdades de Farmácia, Odontologia e Enfermagem e Medicina, Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, a Farmácia-Escola, além de laboratórios e clínicas. Conforme a vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, o novo hospital será exclusivo para atendimento da população, enquanto o HUWC será destinado para fins acadêmicos. Este, segundo ela, é um projeto orquestrado durante a gestão do ex-secretário de Saúde do Ceará (Sesa), o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (doutor Cabeto), em 2021. "Se um aluno passar mal, não há garantia que você será atendido. O hospital não está dando vasão ao atendimento a população. Então, termos um novo hospital de referência, para executar as mais modernas práticas de ciências médicas é um grande alento. Estamos muito esperançosos que esse seja o primeiro passo para transformar a área do Porangabussu", diz a vice-reitora. Também foi cogitado, por parte da reitoria, a possibilidade de reter talentos da saúde criados na UFC para trabalhar no novo Distrito.

Custódio diz que, "se tudo correr como planejado", as obras devem começar no ano que vem (2024), em janeiro. E o prazo para o término seria de, no máximo, 1 ano e 5 meses. "A UFC sempre terá projetos e todo ano a gente precisa de recursos. Podem criar uma linha onde, todo ano vai haver recurso. A gente quer que a UFC seja uma delas. Um ano de emenda não adianta. Esperamos que eles tenham a vontade política para aportar", afirma o reitor. Ministério da Educação (MEC) encaminha recursos para construção do novo hospital O motivo da paralisação das obras do novo hospital, segundo Custódio Almeida, foi a "incapacidade de continuidade".