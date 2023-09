Atendimento de psicanálise gratuito é oferecido para jovens no Benfica

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

A atividade ocorre aos sábados, das 15 horas às 17 horas, no Farol da Juventude Benfica

O objetivo da ação é proporcionar acolhimento e conscientização sobre temas relacionados à saúde mental para a população. Neste mês, o projeto atua em temas relacionados ao combate ao suicídio, em alusão ao Setembro Amarelo. As atividades estão sendo desenvolvidas em parceria com o Coletivo Margem Psicanálise.

Durante o mês de setembro ocorre mais uma edição do projeto "Tagarelando" , em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude. O projeto oferece atendimento gratuito de psicanálise para jovens de Fortaleza, aos sábados, das 15 horas às 17 horas, no Farol da Juventude Benfica , em Fortaleza. Para o próximo fim de semana, 23 de setembro, haverá uma roda de conversa. No dia 30 de setembro, a programação inclui atendimentos individuais.

“O projeto abraça a filosofia de uma clínica-pública, proporcionando acesso a profissionais da saúde mental e da psicologia, incluindo psicanalistas que utilizam a metodologia da psicanálise. Tagarelando é mais do que apenas conversas, é uma oportunidade de compartilhar, aprender e crescer juntos. É um convite para que jovens e todas as demais pessoas encontrem um espaço onde suas vozes sejam ouvidas, suas preocupações sejam consideradas e onde possam buscar apoio em momentos difíceis”, explica Nivanda Ribeiro, psicóloga do projeto.

A programação de atendimento para os jovens e para a população em situação de rua ocorre da seguinte forma: em sábados intercalados ocorre o atendimento individual, com a necessidade de se cadastrar por meio de um formulário eletrônico ou físico no próprio Farol da Juventude, e no sábado seguinte ocorre uma roda de conversa na própria praça.

Os atendimentos individuais são realizados tanto no Farol do Benfica como na praça.

O Agente Social do Farol da Juventude do Benfica, que se apresentou apenas como Alves, o seu nome artístico, ressalta a importância do projeto para as pessoas que frequentam o bairro.

“Estamos trabalhando nesta pauta do Setembro Amarelo, de escutar os jovens, escutar também as demandas da galera que é morador de rua, que usa a praça como casa. Nosso pensamento é saber o que a praça significa na sua vida, como ela lhe atravessou. Tentar buscar essas formas (de aproximação), e está sendo muito bonito”, diz.

Como participar

Interessados em agendar atendimento de psicanálise individual devem preencher um formulário de forma presencial ou on-line. As rodas de conversa são abertas a todos, sem necessidade de agendamento prévio, basta comparecer e participar. As vagas para atendimento individual são limitadas e sujeitas a alterações conforme a disponibilidade do coletivo.