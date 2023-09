Ex-agente socioeducativo é morto em bairro de Fortaleza

Um ex-agente socioeducativo foi morto no bairro Paupina, em Fortaleza, no último sábado, 16.

De acordo com fonte da segurança pública do Estado ouvidas pelo O POVO, a vítima é identificada como Emerson Lima de Andrade e estava conversando com familiares no momento que foi surpreendido por homens que estavam em um carro de cor escura.

Um dos ocupantes do veículo estaria em posse de uma arma de grosso calibre, que foi usada na ação criminosa, segundo a fonte.