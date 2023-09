"A gente está buscando o que é certo: a justiça", diz mãe do Curió após sentenças do 3º júri

As mães e autoridades jurídicas acreditam que as condenações são necessárias para garantir a "memória correta" das vítimas, além de evitar tragédias parecidas

As mães e autoridades jurídicas acreditam que as condenações são necessárias para garantir a “memória correta” das vítimas, além de evitar tragédias parecidas no futuro.

“A gente está aqui buscando o que é certo e correto: a justiça”, disse Edna Carla, mãe de uma das vítimas da Chacina do Curió, após o resultado do terceiro julgamento , emitido neste sábado, 16. Na situação, dois policiais militares foram condenados e outros seis absolvidos de todas as acusações.

Clique aqui para seguir o novo canal com as Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

“Não vou dizer graças a Deus [pelas condenações] porque não devemos dar graças a Deus pela desgraça de ninguém. Eles praticaram esses crimes e estamos aqui porque precisamos ter essa resposta para os nossos filhos”, continua.

No primeiro julgamento, quatro acusados foram julgados por execução e quatro foram condenados. No segundo, oito réus foram acusados de omissão do dever de agir, mas todos foram absolvidos.

Dessa vez, oito policiais militares foram julgados por omissão, três tentativas de homicídio e tortura física e psicológica. Dois PMs foram condenados. Outros seis foram absolvidos, sendo que um deles teve o crime de tentativa de homicídio desclassificado para crime militar.

“A memória precisa ser respeitada, a dignidade [precisa] ser respeitada. Pela memória, pela dignidade e pela justiça”, disse Elizabeth chagas, defensora geral do Ceará. “A gente tá aqui para ser a voz dessas mães e também para trazer a elas a memória correta dos filhos delas. No início, foi colocado que os filhos estariam envolvidos com alguma coisa errada, [mas] nenhuma dessas pessoas, desses filhos estavam envolvidos com absolutamente nada”.

O procurador-geral de justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro, acredita que o julgamento evidenciou o sistema judiciário cearense como um exemplo para o Brasil. “Um exemplo de como as instituições são capazes de funcionar corretamente. O que nós vimos nesse processo longo, doloroso e de quase oito anos, foi uma resposta civilizada a partir do trabalho da Polícia Judiciária que, em circunstâncias muito difíceis, conseguiu identificar uma parte dos autores dos crimes e reunir provas”.