Ceará recebe primeiro caminhão de combate a incêndio florestal

No momento, o equipamento está instalado em Fortaleza e, dentro de alguns dias, será encaminhado para a zona Norte do Estado, em Sobral , e também servirá para trabalhos no Parque Nacional de Ubajara . O caminhão comporta 5,5 mil litros de água .

O Ceará recebeu o primeiro caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) especializado em combate a incêndio florestal e urbano nesta sexta-feira, 15. O nome dado a guarnição é Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF).

Segundo o comandante geral do CBMCE, José Cláudio Barreto de Sousa, o novo equipamento dá mais segurança aos agentes, tendo em vista que, caso um incêndio seja identificado à frente do veículo também poderá ser combatido — mesmo com a viatura em movimento, algo que modelos anteriores não são capazes de fazer.

"Criará uma cortina de água. Se, no calor, no aumento da temperatura, o fogo vier a tomar as laterais, há também assessores nesta parte. Eles jogam água no pneu e na cabine, garantindo segurança tanto para o veículo como para os passageiros", explica o comandante geral.

Celso Prata, subtenente da corporação, ressalta que, por meio de um joystick dentro da cabine do veículo, ou um controle portátil de até 50 metros, é possível controlar a mangueira da frente. Ele acrescenta que o tamanho (4X4) e a força do veículo são outros grandes diferenciais do novo equipamento dos bombeiros.



O evento de inauguração do veículo também contou com a presença do presidente da Alece e governador em exercício, Evandro Leitão, que assume o comando no lugar do governador Elmano de Freitas e a primeira dama Jade Romero, pois ambos cumprem missão oficial.

"Estamos aqui celebrando toda esta estrutura, todo este complexo integrado da Segurança Pública. Já instalamos com o Corpo de Bombeiros, partes da Segurança Pública e Defesa Social e em breve a Polícia Civil e o Centro de Inteligência. É extremamente importante que haja integração entre as forças de segurança do nosso Estado", menciona, ao falar da entrega do equipamento.