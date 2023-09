TopBus+ passa a funcionar 24h em Fortaleza; veja lista de bairros com rotas

De 19h até 5h, uma tarifa mínima no valor de R$8,00 vai ser aplicada em corridas de até 2 quilômetros (km)

Em comunicado, o gerente de operações do Sindiônibus, João Luis Maciel, apontou para o conforto proporcionado pelo transporte durante as viagens.

Após o horário de pico, os preços das passagens continuarão mais acessíveis — de 19h até 5 horas, uma tarifa mínima de R$8,00 será aplicada para corridas de até 2 quilômetros (km). Em trajetos de 2 a 7 km, um adicional de R$2,50 por km será realizado. Em percursos com distância superior a 7 km, será adicionado R$1,50 por km. Uma única solicitação de viagem pode comportar até 13 pessoas.

A partir dessa sexta-feira, 15, o serviço de viagens coletivas sob demanda TopBus+ vai funcionar em horário expandido , passando a operar 24 horas por dia. A iniciativa, tomada com o intuito de oferecer rotas para passageiros fora do horário comercial, vai contemplar toda a área de cobertura do transporte em Fortaleza .

“Nós queremos proporcionar aos clientes que já estão conosco, e também aos nossos futuros clientes, durante 24h do dia, a previsibilidade, visto que o Top não cancela viagens. Além disso, há também o conforto e a segurança que só o TopBus+ oferece no setor do transporte”, afirmou.

Ao todo, o TopBus+ opera em 33 bairros de Fortaleza — o último a ser englobado pelo transporte foi a Praia do Futuro.

Serviço

Bairros contemplados pelo TopBus+: Aerolândia, Aeroporto, Aldeota, Amadeu Furtado, Bairro de Fátima, Bairro Ellery, Benfica, Cidade 2000, Cocó, Damas, De Lourdes, Dionísio Torres, Farias Brito, Guararapes, Jardim América, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, Meireles, Monte Castelo, Montese, Papicu, Parangaba, Parquelândia, Praia de Iracema, Praia do Futuro 1, Praia do Futuro 2, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape e Varjota.

Formas de pagamento: Cartões de crédito, pix e cartões de transporte com cadastro de CPF: Bilhete Único Urbano e Metropolitano, Vale-transporte, Carteira de Estudante e o LiberMulti.