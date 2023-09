Colação de grau na UFC será obrigatória para concludentes e opcional para egressos

Cerimonia será obrigatória para concludentes de cursos na Capital. Já os concludentes dos campi do Interior poderão participar da solenidade em Fortaleza ou solicitar a colação virtual.

Após mais de três anos suspensas, as colações de grau da Universidade Federal do Ceará (UFC) voltarão a ocorrer presencialmente. A primeira solenidade de colação deve ocorrer no dia 4 de outubro, às 19 horas. O local da cerimônia ainda não foi informado pela Instituição.

Na ocasião, devem participar pelo menos 100 concludentes que se formaram entre agosto e setembro de 2023. Além destes, também poderão participar, de forma opcional, egressos que não realizaram a cerimônia nos anos anteriores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No período de 7 de maio de 2020 a 31 de agosto deste ano, 11.275 pessoas assinaram a ata de colação de forma virtual, entre egressos dos campus da Capital e do Interior.