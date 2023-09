Campanha de conscientização sobre câncer ocular acontece em Fortaleza

Voltada a conscientização sobre retinoblastoma, tumor intraocular que atinge principalmente crianças, a campanha “De Olho nos Olhinhos” acontece este fim de semana em Fortaleza, com programação gratuita realizada em dois shoppings, RioMar Fortaleza e North Shopping, entre sábado, 16, e domingo, 17.

A ação de conscientização surgiu com a iniciativa dos jornalistas Daiana Garbin e Tiago Leifert, após a filha do casal ser diagnosticada com a doença. Estando em sua segunda edição, a iniciativa acontece simultaneamente em outras cidades do País para alertar sobre a importância da prevenção.

Em Fortaleza, ela ocorre a partir da mobilização de médicos voluntários que estarão nos shoppings durante os dois dias. No RioMar Fortaleza, ela será realizada no sábado, das 10 às 21 horas, e no domingo, das 13 às 21 horas. No North Shopping ela será apenas no sábado, também de 10 às 21 horas.