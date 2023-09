Ruas embelezadas: temporada de florescimento dos Ipês chega a Fortaleza

O início de setembro simboliza o começo da primavera em Fortaleza e da temporada de florescimento dos Ipês-amarelos, símbolo da Capital Crédito: FÁBIO LIMA

É sempre no fim do inverno quando as primeiras flores de tons quentes começam a desabrochar e enfeitam as ruas e avenidas de Fortaleza. O início de setembro simboliza o começo da primavera na Capital e da temporada de florescimento dos Ipês-amarelos — Símbolo da Cidade desde 2021. É neste período que os olhos da população cruzam com a árvore-flor em meio a rotina urbana. O encontro de quem passa por essas árvores pode ser bem rápido, visto que o tempo de florescimento dos ipês-amarelos tem duração de cinco a sete dias. O registro, portanto, pode ficar na memória, de forma momentânea, ou nas lentes atentas de câmeras de celulares de quem consegue olhar com mais calma para eles pelos locais da Cidade, uma forma de guardar a florada por mais tempo consigo ou com outros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O motorista de aplicativo Wesley Costa, 29, destaca que é bonito ver a árvore florida em meio à Cidade. Ele pontua que a região fica com mais vida. “Esse ano eu vi bem no começo do mês aqui na Domingos Olímpio. Tava cheia com flores amarelas e como era dia ficava mais radiante. A gente para no sinal e fica admirando a árvore, faz uma foto, já que não é muito presente em outras épocas aqui”, comenta.

Em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas, jovens plantam ipês-amarelos Para a professora Rosana Lima, 54, a presença das árvores tem uma particularidade especial, uma história de pertencimento. A professora conta que, anualmente, ao rever os ipês, ela consegue recordar a época de infância em Itapipoca, no interior do Ceará. “Tinha um pé na casa do meu avô, eu lembro de brincar no quintal e de ficar olhando de dentro de casa. É sempre uma lembrança de avô, do meu interior”, conta. A presença da árvore varia nos espaços na Cidade, visto que o seu plantio pode acontecer tanto pelo âmbito municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Seuma), responsável pelo programa de arborização na Capital, como por iniciativa da população, que também pode contar com o “Programa Árvore na Minha Calçada”. A iniciativa, da Seuma, realiza a doação da muda e o plantio, que também pode ser feito pelo morador após receber as orientações dos cuidados técnicos necessários. Veja onde encontrar Ipês-amarelos em Fortaleza Avenida Domingos Olímpio

Avenida Senador Virgílio Távora

Avenida Washington Soares

Avenida Padre Antônio Tomás

Avenida Desembargador Moreira

Praça João XXIII - Jóquei Clube

Parque Estadual do Rio Cocó

Parque do Bisão, Mucuripe Os Ipê são conhecidos como Caraúba ou, popularmente, de Pau-d'arco. A origem do nome é indígena, da língua tupi. Atualmente, é possível encontrar eles de vários tamanhos, com variações de 5 a 10 metros de altura. Além da cor amarela, a árvore possui diversas outras colorações, como roxa, rosa e branca. No entanto, seu tempo de florescimento é diferente, ou seja, não coincide com o mesmo período, mas o processo é similar.

De acordo com o biólogo e doutor em Botânica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Diego Santos, os ipês passam por um processo de florescimento atípico. Antes de florir, eles perdem todas as folhas. “Eles perdem as folhas e sua folhagem é substituída por flores”, informa. Ainda segundo Diego, os ipês-amarelos iniciam a floração em setembro e segue até dezembro e seu desenvolvimento vai depender do clima anterior. “Essas espécies de ipês, para que elas possam florescer, é necessário sofrer estresse hídrico, ou seja, quanto mais frio e seco for o inverno indica que essas espécies vão ter uma floração mais robusta. São espécies cuja floração são estimuladas por estresse hídrico”, explica. Em Fortaleza, o período é marcado com pouca presença de chuvas, já que sucede o período de quadra chuvosa no Ceará. O biólogo pondera que, apesar do florescimento dos ipês ser curto, o processo pode ocorrer ainda até duas vezes durante a temporada.