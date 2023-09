Fortalezenses lotam estacionamento na Beira Mar, mas esperam expansão

Saldanha completa que mora a dois quilômetros do espaço e tem as suas preferências de locomoção claras — usa carro próprio. “Quando eu venho com os pets, eu venho de carro. Às vezes venho correndo, venho caminhando”, diz.

O sol alto na tarde de sábado, 9, não parecia incomodar os fortalezenses e turistas que caminhavam pela Beira Mar . Ao lado da Feira de Artesanato, algumas motos e a maioria dos carros davam voltas ao redor do espaço, procurando vagas no estacionamento.

No estacionamento, uma mulher sai do banco do passageiro com a filha, enquanto o motorista permanece no veículo, esperando uma possível vaga. Até o fim da entrevista, nenhuma aparece. “Não tem espaço. A briga é grande”, começa a mãe.

“A gente chegou aqui eram quatro e pouco. A gente já rodou isso aqui, já foi ali, já voltou”, gesticula a comerciante Ana Amélia de Sousa, de 49 anos. “Tá aí, não tem. Entendeu?”, completa.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de transporte público ou motorista por aplicativo, Amélia afirma ter preferência pelo último. “Já vim de Uber, já voltei, vale a pena. Agora ônibus é porque as linhas não atendem, a demora na circulação é muito grande”, revela.

Novas atrações dos espigões da Beira Mar devem entrar em operação em 2024; VEJA

Estacionamento na Beira Mar: motos entram na circulação

A vendedora Mel Sousa, 37, está na Beira Mar todos os dias. A profissional trabalha na Feira de Artesanato — “a feirinha”, diz — e normalmente se locomove até o local com a sua moto.

“Muitas vezes eu cheguei e não tinha local (para estacionar), porque é muita pouca vaga pra moto, tem mais pra carro”, considera.