Ceará mantém temperaturas máximas de até 38ºC e baixas taxas de umidade, diz Funceme

O céu deve apresentar predominância de poucas nuvens em todas as macrorregiões do Estado

O Ceará deve seguir com condições de tempo firme até esta quarta-feira, 6. Em todo o Estado, o céu deve apresentar poucas nuvens em todas as macrorregiões, com os litorais de Fortaleza e Pecém podendo apresentar chuvas fracas no início dos próximos dias. Veja a previsão divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Quarta - 06/09/2023



Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada e passageira no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém durante a madrugada.

Aumento da temperatura e baixa umidade

Pelas condições estáveis, temperaturas máximas entre os 36º e 38º são esperadas durante a tarde em municípios da região Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Ibiapaba e Litoral Norte. As mínimas devem chegar entre 17º e 19º em alguns pontos de serra do sul e do noroeste do Ceará.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, as temperaturas máximas podem chegar até os 32ºC. No que diz respeito à umidade relativa do ar, a região sul do Estado deve apresentar índices mínimos entre 20 e 25% durante a tarde, enquanto no norte, o esperado são números acima dos 35%, principalmente os municípios próximos ao litoral.