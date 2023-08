Com juros caindo, vale a pena financiar casa e carro agora? Saiba no Dei Valor

Episódio explica se, com a queda da selic, este é o momento certo para financiar imóveis e automóveis

A taxa básica de juros no Brasil caiu pela primeira vez em dois anos e já gera movimentação no mercado financeiro, com redução de juros em algumas modalidades.

O Dei Valor mostra se vale a pena financiar imóveis e veículos agora.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h

