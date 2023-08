Censo Pet indica principais raças de cachorro e gato no Ceará

As informações foram coletadas pelo Grupo Petlove com levantamento dos cães e gatos cadastrados na plataforma, incluindo dados sobre nomes populares

A integração de cães e gatos no ambiente familiar do brasileiro proporcionou a presença de diferentes raças, nomes e gêneros de pets no País. A informação inspirou a elaboração de um Censo Pet para 2023, incluindo dados do Grupo Petlove.

O levantamento busca explorar as principais raças — felinas e caninas — dos amigos de quatro patas em formato nacional e local. Além disso, indica as preferências dos tutores para os nomes dos animais.

Confira a seguir os dados coletados para cães e gatos e os resultados no estado do Ceará e no Brasil.

Censo Pet 2023: principais raças de cachorro no Ceará

No estado do Ceará, o Censo Pet 2023 indica os conhecidos cães vira-latas ou Sem Raça Definida (SRD) como preferência nos lares (35%). Em segundo lugar, apresentando diferença considerável na porcentagem (9%), os poodles aparecem na lista.

Veja a enumeração completa para os cearenses.