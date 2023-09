Todos os trechos da Praia do Futuro estão próprios para banho em Fortaleza

Dos 23 trechos, 13 são no setor Leste, que contempla as praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba

Para este fim de semana, Fortaleza conta com 23 trechos de praias próprias para banho em seu litoral, de acordo com o Boletim de Balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O setor leste da Capital, que contempla as praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba, está com todos os trechos próprios para banho. Já o lado Centro, que contempla as praias do Mucuripe, do Meireles e a Praia de Iracema, apresenta três trechos impróprios para banho, que são o trecho do Porto dos Botes, na altura da rua Interna; ao lado do Mercado dos Peixes e na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

