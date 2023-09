Comoção marca enterro de menino encontrado morto em lagoa na Uece

O corpo do menino Heitor Viana Kobayashi Silva, de 9 anos, foi velado e sepultado na manhã desta sexta-feira, 8, no Cemitério São José, no bairro Parangaba, em Fortaleza. O momento foi restrito a familiares e marcado por comoção. A mãe da criança foi consolada por amigos, familiares e colegas de universidade.

Heitor foi encontrado morto nessa quinta-feira, 7, dentro da lagoa da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, depois que desapareceu na quarta-feira, 6, nos arredores da instituição de ensino superior. A criança era autista, não se comunicava verbalmente e abriu a janela do carro após a mãe sair do veículo para ir ao banco.

Antes do sepultamento da criança, houve um momento de despedida na capela do cemitério. O enterro ocorreu em seguida, por volta das 10h30min desta manhã. Na despedida de Heitor, amigos e familiares realizaram um momento de oração com salva de palmas durante o sepultamento.