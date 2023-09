Criança autista de 9 anos sai de carro e desaparece nos arredores da Uece

O menino pulou pela janela do carro assim que a sua mãe se ausentou para ir ao banco. No veículo, estavam ainda a avó e a irmã do menino

Heitor Viana Kobayashi Silva, de 9 anos, está sendo procurado pela família após sair do carro onde estava nesta quarta-feira, 6, nas proximidades do banco Bradesco, localizado na Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi.

Segundo relato de sua tia, Elizabete Fujiwara, Heitor — que é autista e não se comunica verbalmente — abriu a janela do carro assim que mãe saiu do veículo para ir ao banco. No carro ainda estavam a avó do menino e a sua irmã — que também é criança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Heitor estava com o fardamento do colégio, de cor azul e branca, quando desapareceu. A tia do menino disse, porém, que ele tem o costume de tirar a camisa em público.