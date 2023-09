Laudo aponta asfixia por afogamento como causa da morte de menino que desapareceu na Uece

Laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) aponta que a causa da morte de Heitor Viana Kobayashi Silva, de 9 anos, foi asfixia por afogamento, sem sinais de violência. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O corpo de Heitor foi localizado em uma lagoa dentro da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, em Fortaleza, na quinta-feira, 7. O menino foi retirado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar. Ele estava desaparecido desde a quarta-feira, 6.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com a SSPDS, o corpo foi liberado pela Perícia Forense para a família.