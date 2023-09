Coleguinhas de sala descrevem Heitor como um menino amável, dizem mães

Mães de crianças da 3ª série que estudavam com Heitor farão homenagem ao menino. Criança foi encontrada morta na lagoa do Itaperi, nesta quinta-feira

Mães de coleguinhas de sala de aula de Heitor Viana Kobayashi Silva , 9 anos, encontrado morto na lagoa da Universidade Estadual do Ceará (Uece), nesta quinta-feira, 7, também estão de luto. O relato das mães, baseado nas crianças que estudavam com o menino, descrevem o pequeno como um menino amável, apegado aos professores.

Abraço nos coleguinhas

As mães relatam que o garoto abraçou todos os coleguinhas no dia do desaparecimento. Elas estão organizando uma homenagem para Heitor e à família durante o velório e o sepultamento. Os locais e os horários ainda serão informados.



Angélica tem uma filha no Sesi, que estudava com Heitor há três anos na mesma sala. "Era uma criança muito amorosa e amava as professoras. Era uma criança inteligente. Estamos arrasadas", descreve.

Heitor "se comunicava do jeitinho dele" com as outras crianças, conforme ela. "Ele abraçou os amiguinhos. Ontem parecia uma despedida. Era muito apegado com os professores. Abalou todo mundo", relata a mãe.

Homenagem a Heitor



Eveline Silveira, mãe de uma aluna de 9 anos que estudava com Heitor, descreveu o que a filha comentava sobre o colega de sala. Segundo ela, no dia do desaparecimento de Heitor, houve um momento em alusão ao 7 de Setembro na escola e o barulho incomodou bastante o menino.

"O Heitor na sala era uma criança muito boa. Ficava nas brincadeiras individuais, se incomodava com barulho, mas as crianças sabiam qual o limite e respeitar as diferenças, que ele tinha um limite para zuada. Ontem perguntei por ele, e a tia disse que não presenciou o momento cívico, pois voltou para a sala com Heitor. Ele saiu da escola desorganizado", comenta.

A mãe de aluna relembra que, na formatura do 1º ano, Heitor foi levado ao palco e aceitou tirar a foto da turma. Os coleguinhas, conforme Eveline, perguntaram por ele. "Minha filha disse que ele gostava muito de desenhar, cortar papel. As crianças ainda não entenderam o que é essa passagem de vida para a morte", aponta.