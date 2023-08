Bombeiros encontram corpo de vítima de afogamento no Açude São Miguel

Um homem de 31 anos morreu afogado neste domingo, 20 de agosto, na localidade de São Miguel de Baixo, Itapajé, município a 128 km de Fortaleza. O seu corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiro do Estado do Ceará (CBMCE) por volta das 15h30 min da tarde.



Os Bombeiros foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) às 13h20 min para atender a ocorrência de afogamento no Açude São Miguel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pessoas que estavam no local relataram que viram o homem deixando roupa e documentos às margens do açude e entrando na água sozinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a tia da vítima estava no local e amigos e familiares acompanharam as buscas.