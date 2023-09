MPCE recorre de absolvição e pede novo júri para PMs acusados de omissão na Chacina do Curió

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recorreu da absolvição dos oito PMs acusados de omissão de dever de agir, durante a Chacina do Curió, que aconteceu em 2015 e deixou 11 mortos. O júri aconteceu nesta quarta-feira, 6, e o Conselho de Sentença, formado por sete jurados, decidiu que os militares não são culpados dos crimes apontados.

De acordo com informações do MPCE, o recurso de apelação foi interposto ao Poder Judiciário imediatamente após a sessão e questiona toda a decisão, pedindo a realização de um novo júri.