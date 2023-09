Chacina do Curió: debates entre acusação e defesa começam hoje

Antes de a sessão ser iniciada, o grupo 11 do Curió, que defende a memória das vítimas, realizou um ano na entrada do Fórum Clóvis Beviláqua, onde ocorre o julgamento

O segundo julgamento da Chacina do Curió chega ao oitavo dia. Ouvidos sobreviventes, testemunhas e réus ao longo da última semana, os debates entre acusação e defesa começam nesta terça-feira, 5, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Antes de promotoria e defesa falarem, os integrantes do grupo 11 do Curió fizeram um ato para relembrar a memória dos mortos na chacina. Assim como no primeiro dia de julgamento, o grupo levou cartazes, placas com fotos e nomes das vítimas acompanhadas dos dizeres “Presente, hoje e sempre!”.

Honrar a memória tem sido o grande apego dessas famílias, que ao longo de oito anos, têm convivido com a falta dos jovens, como afirma o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Renato Roseno.

“Uma das mães que me emociona muito, ela diz isso: ‘Nunca mais eu vou abrir a porta pro meu filho, nunca mais eu vou cantar parabéns pra ele, nunca mais eu vou fazer a comida que ele gostava'. Nenhuma sentença pode fazer superar essa dor que essa mãe tem. Mas não ter sentença, não ter resposta, é muito pior”, diz ele.

Mesmo após oito anos de luta por esse momento, reviver tudo o que aconteceu naquela madrugada tem sido um grande desafio para as famílias, conforme Mara Carneiro, coordenadora geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-CE).

“Quando passam as imagens, quando tem depoimentos muito duros de negativa de socorro, essas testemunhas do que aconteceu com as vítimas sobreviventes, é muito sofrido para essas mães. Muitas vezes, elas se emocionam e são retiradas pela equipe de acompanhamento psicossocial para fazer atendimento. É, de fato, um momento muito duro para elas”, explica Mara.