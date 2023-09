Fortaleza recebe novas farmácias polo nos bairros Damas e Bonsucesso

(Jovem confere medicamentos em estoque) Remédio são de ordem básica e especializada Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza

Diferente das farmácias básicas que possuem remédios apenas de uso contínuo, as farmácias polo oferecem também medicamentos especializados, ou seja, aqueles de maior complexidade que exigem a retenção da receita médica. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 120 milhões de itens farmacêuticos foram entregues por meio dessa dessa modalidade em 2022, número já alcançado entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Além das farmácias entregues hoje, a população pode buscar o serviço no posto de saúde Benedito Arthur de Carvalho, no bairro Luciano Cavalcante, e em outras 15 unidades. Confira endereços aqui. Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza Entrega de nova farmácia polo no posto Gothardo Peixoto Crédito: Marcos Moura/Prefeitura Municipal de Fortaleza O atendimento no posto Gothardo Peixoto, onde ocorreu a solenidade de entrega das farmácias, já vinha sendo bem avaliado pelos usuários. Durante o evento, foram entregues certificados para os atendentes melhor avaliados em votação feita no aplicativo Mais Saúde, da pasta municipal. Essa qualidade no serviço é reforçada por Manoel Alves, 69, usuário do posto que espera evoluções com a nova farmácia. “O atendimento é excelente, nunca faltou nada. Agora vai ficar melhor ainda”, espera o relojoeiro.

Outro ponto destacado durante o evento foi a consulta do estoque de medicamentos no app, no qual os moradores da Capital podem conferir os remédios disponíveis em cada posto bem como a quantidade. A medida já segue as determinações da Lei Federal N°14.654, sancionada no último 23 de agosto, que exige a divulgação quinzenal dos estoques de remédios em todas as farmácias do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil a partir de fevereiro. “Fortaleza começou há quase três meses a fazer isso com uma grande diferença: a nossa atualização é on-line, em tempo real. Além de fornecermos o estoque para o usuário, ele tem aquela informação em tempo real da quantidade de medicamentos que tem naquela unidade”, explica o titular da SMS, Galeno Taumaturgo.