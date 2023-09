Alunos do Ceará ganham medalhas de prata na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica

Dois alunos que moram no Ceará — Paulo Otavio e Gabriel Hemétrio — conquistaram medalhas de prata na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) 2023, realizada em Chorzów, na Polônia, entre os dias 10 e 20 de agosto. A competição contou com a participação de estudantes de 52 países e apresentava três modalidades de prova: teórica, análise de dados e observacional.

“A IOAA foi uma experiência indescritível”, relata Paulo Otavio, 18. Ele é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas vive em Fortaleza. “Tudo sobre visitar um país novo é incrível, ainda mais a Polônia: um país europeu com uma rica história e cultura que não se vê em todo lugar. Além disso, o contato com mais de 200 adolescentes de todo o mundo interessados por astronomia não é uma experiência que se esquece facilmente.”