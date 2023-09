Novo trecho da av. Historiador Raimundo Girão é interditado para obras

Requalificação da Praia de Iracema, obras na Av. Historiador Raimundo Girão, entre a Av. Rui Barbosa e Rua Idelfonso Albano Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Mateus Fernandes, 60, diz que apesar do transtorno, espera que o resultado melhore o comércio local. "Como o pessoal diz, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos", brinca o vendedor que trabalha no calçadão. "Tinham colocado a gente para o outro lado, depois voltamos. Foi bom também lá. Quando terminar, tenho certeza que vai ficar bom, vai ficar ótimo", concorda dona Maria de Lourdes da Silva, 77. O movimento não é bom como antes das intervenções, "mas não parou". "A partir de 17 horas, fica lotado", diz. "Tá rápido os trabalhos. Muita gente trabalhando. Muito funcionário", avalia a vendedora sobre as intervenções. Durante a interdição parcial na via, os veículos terão trânsito livre na faixa de tráfego ao lado do calçadão, onde os serviços já foram concluídos. O projeto de requalificação e urbanização do calçadão da Praia de Iracema teve início em abril e está sendo realizado em fases. Mapa de interdição na avenida Historiador Raimundo Girão Crédito: Prefeitura de Fortaleza As obras também acontecem em outras duas frentes de serviço: no calçadão da Praia de Iracema esquina com a rua Gonçalves Lêdo e no Poço da Draga. O investimento é da ordem de R$ 26,1 milhões, com recursos oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). As intervenções devem ser concluídas no segundo semestre de 2024. Obras na Praia de Iracema: o que vai mudar Segundo a Seinf, a escolha do piso intertravado nas obras urbanísticas da Capital acontece pelos benefícios oferecidos pelo material, "que possui maior resistência, durabilidade e alta capacidade de escoamento de água". O material também "reduz a temperatura ambiente por refletir mais a luz em vez de absorvê-la, como o asfalto".